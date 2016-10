Kansanedustaja ihmettelee: Kalleimman vastaanottokeskuksen takana ovat demarit

Helsingin Vallilassa on Suomen kallein vastaanottokeskus.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen kirjoittaa maahanmuuttoviraston turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa arvostelevassa blogissaan, että myös SPR:n käyttämien kiinteistöjen omistajat herättävät mielenkiintoa.

Kansanedustajan mielestä "SPR:n maine hyväntekeväisyysjärjestönä on romuttunut täysin. Solmitut sopimukset ovat räikeästi tavoitelleet voittoa ja kanavoineet valtion rahaa SPR:n kanssa yhteistyössä oleville yrityksille".

– (Helsingin) Sturenkadulla sijaitsevan SPR:n kalleimman 199 euroa/vuorokausi/henkilö vastaanottokeskuksen kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Sturenkatu 27. Sen hallituksen puheenjohtajana on SDP:n jäsen Kirsti Salminen, Jari Ronkainen kirjoittaa.

Kansanedustaja luettelee hallituksen muiden jäsenien olevan "Jorma Bergholm, joka toimi pitkään Helsingin Työväenyhdistys ry:n toimitusjohtajana, SAK:n talousjohtaja Arto Kuusiola sekä demarien nuorisojärjestön, Nuorten kotkien keskusliiton talouspäällikkö Teppo Suontakanen".

– On selvää, että turvapaikkabusiness on intressi demareille toteuttaa avointen rajojen politiikkaa. Demarien toiminta on härskiä suhmurointia, jollaista viimeksi todistettiin esimerkiksi VVO:n ja asumistukien tapauksessa, Ronkainen toteaa.