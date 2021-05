Yrittäjä MT:lle: Tilanne on samankaltainen kuin ennen finanssikriisiä

Nyt jännitetään, kuinka pitkälle nousu kestää.

Suomalaisille sahayrityksille sahatavarakaupan muutos vuodentakaiseen verrattuna on ollut suuri, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Vielä viime vuoden alussa sahatavaran hinnat olivat pohjalukemissa ja markkinoita vaivasi ylituotanto. Koronavuoden aikana suuret varastot tyhjenivät, kun ihmiset eri puolilla maailmaa ryhtyivät käyttämään säästynyttä rahaa remontointiin ja uuden rakentamiseen.

Pirkanmaalla Juupajoella toimivan JPJ-Woodin toimitusjohtajan Markus Luodelahden mukaan sahatavarakaupassa vallitsee harvinainen tilanne, kun kaikki markkinat vetävät.

– Kyllähän tämä on yllättänyt, varsinkin käänteen nopeus on ollut yllätys. Välillä on ”ei ootakin” myyty, kun on pitänyt varoa ylimyyntejä, hän sanoo MT:lle.

Luodelahden mukaan menossa oleva sahasuhdanne muistuttaa paikoin aikaa ennen finanssikriisiä vuonna 2007, kun hinnat nousivat jyrkästi.

– Aloitin toimitusjohtajana 2008, ja silloin alkoi markkinoilla kova krapulavaihe, jota podettiin pitkään. Nyt jännitetään, kuinka pitkälle tämä nousu kestää. Sitä on hyvin vaikea ennustaa.

Sahatavaran vientikauppojen hinnat ovat kohonneet viime vuoden pohjalukemista keskimäärin noin 20–30 prosenttia.