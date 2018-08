Yllätysharjoitus Itä-Euroopassa: Venäjän joukot ylittivät Dnestr-joen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Harjoitus rikkoi Transnistrian rauhansopimusta.

Venäjän joukot suorittivat tiistain ja keskiviikon aikana harjoituksen Moldovan ja Ukrainan rajalla sijaitsevalla Transnistrian alueella. Etyjin Moldovan valvontaoperaation tiedotteen mukaan harjoituksista ei ollut tiedotettu etukäteen, vaikka Transnistrian konfliktin päättänyt vuoden 1992 tulitaukosopimus näin edellyttää.

Etyjin mukaan venäläisjoukot suorittivat ”joen ylittämisharjoituksen” Transnistrian ja Moldovan välisellä niin kutsutulla turva-alueella. Käytännössä tämä voi tarkoittaa vain sitä, että venäläiset harjoittelivat Transnistriaa Moldovasta erottavan Dnestr-joen ylitystä. Transnistria sijaitsee pääosin joen itäpuolella. Turva-alue käsittää Moldovan hallitsemia Dnestrin itärannikon kyliä ja Transnistrian hallitsemia länsirannan alueita.

Etyjin mukaan kaikista turva-alueen harjoituksista tulisi ilmoittaa etukäteen Moldovan, Transnistrian ja Venäjän vuoden 1992 tulitauon jälkeen muodostamalle yhteiselle JCC-valvontaelimelle. Tällä kertaa mitään ilmoitusta ei kuitenkaan tullut.

Etyj ilmoittaa olevansa huolissaan tilanteesta ja kehottaa kaikkia rauhansopimuksen osapuolia kunnioittamaan sen ehtoja. Etyj kertoo, että paikalle saapuneita tarkkailijoita myös estettiin seuraamasta harjoitusta.

Transnistria on itsenäistynyt yksipuolisesti Moldovasta eikä kansainvälinen yhteisö ole tunnustanut sitä valtioksi. Venäjällä on Transnistriassa vahva sotilaallinen läsnäolo ja alue on säilynyt jäätyneessä konfliktitilanteessa aina 1990-luvun alusta lähtien.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov totesi viime vuonna, että Venäjän joukkojen pois vetämistä Transnistriasta vaativat haluavat sotaa.

– En usko, että sotaa voi nähdä ennalta. Kukaan ei halua sitä – paitsi he, jotka ajoivat Moldovan hallituksen edustajat lähettämään viestin siitä, että meidän on poistettava sotilaamme Transnistriasta. Tätä Moldovan hallitukselle ehdottavat haluavat sotaa meidän ja Ukrainan ja meidän ja Moldovan välille, Lavrov totesi.

Ulkoministeri kommentoi Moldovan aikeita esittää YK:ssa ”ulkomaisten sotilashenkilöiden poistamista” Transnistriasta.