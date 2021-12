Yllättävä havainto: Onko omikronin huippu jo ohi Etelä-Afrikassa?

Asiantuntijan mukaan koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttama epidemia-aalto voi jäädä huomattavasti ennakoitua pienemmäksi.

Britannian hallituksen tiedeneuvonantajana toiminut professori Christina Pagel viittaa tuoreisiin tietoihin Etelä-Afrikan Gautengin provinssin tautitilanteesta. Infektioiden määrä on jäänyt kuluvan viikon aikana huomattavasti ennusteista, joiden mukaan päivittäistä kasvua kertyisi noin 25 prosenttia.

– Gautengista on saatu tällä viikolla alustavasti hyviä uutisia, joiden perusteella tapausmäärät ovat mahdollisesti saavuttamassa huippunsa, Christina Pagel kirjoittaa Twitterissä.

Päivittäinen kasvu oli hitaampaa marraskuun alkupuolella, jolloin uusi muunnos saattoi kilpailla tilasta deltavariantin kanssa. Tapaukset kasvoivat kuun aikana neljä prosenttia päivässä. Käänne tapahtui kuun puolivälissä, jolloin tahti kiihtyi 25 prosenttiin.

On myös mahdollista, että Etelä-Afrikan testauskapasiteetin rajallisuus on jättänyt yhä kasvavan määrän tartuntoja piiloon.

Tutkijat toivovat saavansa omikronmuunnoksesta lähiviikkoina lisätietoja laboratoriokokeiden perusteella. Nykyisten rokotusten uskotaan suojaavan ainakin osittain infektiolta ja vakavalta tautikuvalta, mutta kolmas annos on todennäköisesti tarpeen suojavaikutuksen vahvistamiseksi.

Suomessa on vahvistettu tähän mennessä yhteensä 20 omikronin aiheuttamaa tartuntaa. HUS-alueen, Etelä-Karjalan, Varsinais-Suomen ja Vaasan lisäksi tartuntoja on todettu Pohjois-Savossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan paikalliset viranomaiset kartoittavat altistuneita ja tekevät torjuntatoimia sairaanhoitopiirien alueilla.

There is some tentative good news out of Gauteng this week, suggesting that cases might be reaching a peak there. pic.twitter.com/UDv0B51nLG

— Prof. Christina Pagel (@chrischirp) December 9, 2021