Ylilääkäri virusmutantista: Vastuutonta toimia vasta, kun palo on jo levinnyt

– Vastuutonta toimia vasta kun palo levinnyt eikä silloin kun se on vasta syttymässä, ylilääkäri Harri Tohmo toteaa Twitterissä.

Hän suuntaa sanansa opetus- ja kulttuuriministeri Jussi Saramolle (vas.), joka kertoi perjantaina ministeriön valmistautuvan koronavirustilanteen pahenemiseen. Taustalla on maailmalla leviävä koronaviruksen muunnos, joka tiettävästi on erityisesti lasten keskuudessa aiempaa sairastuttavampi.

– Erityinen huoli koskee tällä hetkellä uusia virusmuunnoksia, joista emme vielä tiedä paljoa, mutta jotka näyttävät monissa maissa lisäävän tartuntoja rajusti. Tilanteen hallitsemiseksi meidän on varauduttava tarvittaessa nopeisiinkin toimiin, Saramo tviittasi perjantaina.

Tehohoidon ja anestesiologian ylilääkäri Tohmo katsoo, että tilanteeseessa ollaan auttamatta myöhässä. Hän huomauttaa, että jokainen todettu infektio kertoo noin viikon takaisesta tapahtumasta ja on jo sinä aikana ehtinyt tartuttaa muita.

Suomessa perusopetus alkoi joulun jälkeen tämän viikon alussa.

– Varautuminen ja seuraaminen ei riitä. Pitää toimia, #ministerivastuu, Tohmo tviittaa tunnisteen kanssa.

Britannian Imperial College Londonin selvityksen mukaan koronaviruksen uusi variantti näyttää olevan aiempaa tartuttavampi lapsilla. Britanniassa kirjattujen sairaalatietojen mukaan koronaviruksen takia sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on erityisesti viisivuotiaiden ja sitä nuorempien potilaiden kohdalla kovassa nousussa. Myös 6-17-vuotiaiden luvut ovat koholla.

Uusi kanta on levinnyt erityisesti Britanniassa. Muun muassa Harvardin yliopiston kansanterveystutkija ja epidemiologi, tohtori Eric Feigl-Ding on aiemmin kehottanut harkitsemaan uudelleen koulujen avaamista uudelleen vasta, kun uusi variantti saadaan hallintaan.

2) For R, various estimates range from 0.36 to 0.68 (higher R via more accurate sequenced virus samples, lower R estimate via shortcut PCR test w/ more data). This means every person infected w/ B.1.1.7 variant **infects additional +0.36 to +0.68 persons** than old strain. Wow. pic.twitter.com/Bgd6pDdS08

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 2, 2021