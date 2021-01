Ylilääkärin varoitus: Uusi viruskanta näyttää sairastuttavan lapsia aiempaa pahemmin

Maailmalla leviävä uusi koronaviruskanta näyttää ylilääkäri Harri Tohmon mukaan sairastuttavan lapsia aikaisempaa vakavammin.

– Koulut etäopetukseen matalalla kynnyksellä, Tohmo tviittaa.

Lääkärin mukaan ”lapsilla pitää olla mahdollisuus terveeseen tulevaisuuteen”. Hän suuntaa sanansa opetusministeri Li Anderssonille (vas.), opetushallitukselle ja opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Harri Tohmo viittaa Harvardin yliopiston kansanterveystutkija ja epidemiologi, tohtori Eric Feigl-Dingin esittämiin huomioihin.

Feigl-Dingin mukaan tuoreimmat sairaalatiedot Britanniasta näyttävät, miten sairaalahoitoa koronaviruksen takia tarvitsevien viisivuotiaiden ja sitä nuorempien määrä on kovassa nousussa. Myös 6-17-vuotiaiden luvut ovat koholla. Uusi kanta on levinnyt erityisesti Britanniassa.

– Kyse voi olla koulujen avaamisen vaikutuksesta, mutta 0-5-vuotiaat ovat harvemmin muodollisen koulun piirissä, Eric Feigl-Ding huomauttaa.

Britannian Imperial College Londonin selvityksen mukaan koronaviruksen uusi variantti näyttää olevan aiempaa tartuttavampi lapsilla.

– Todistusaineisto huomioon ottaen, meidän pitäisi harkita uudelleen koulujen avaamista, kunnes saamme tämän uuden B117-variantin hallintaan. Meidän on saatava jokainen opettaja ja koulujen työntekijä (bussikuskit, ruokalan henkilökunta, talonmiehet) rokotettua ennen kuin palaamme kouluun. Tämä on minulle kivuliasta sanoa, Eric Feigl-Ding arvioi.

Hänen mukaansa lapset saattavat olla uuden koronavariantin myötä yhtä tartuttavia kuin aikuiset.

