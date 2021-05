Ylilääkäri IS:lle: Tämä on rokotettujen tartuntariski

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Molemmat rokoteannokset saaneilta tartunta on vahvistettu vain 0,01 prosentilta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan Suomessakin on tullut tietoon tapauksia, joissa rokotteen saanut henkilö on joutunut sairaalahoitoon koronavirusinfektion vuoksi.

Tapaukset ovat erittäin harvinaisia, sillä 0,07 prosenttia rokotetuista on saanut tartunnan. Hyvin pieni osa on joutunut sairaalaan. Molemmat rokoteannokset saaneilta tartunta on vahvistettu 0,01 prosentilta.

– Yhden annoksen suojateho infektiolta on noin 50-prosenttinen. Toisen annoksen jälkeen se on mNRA-rokotteilla [Pfizer-Biontech ja Moderna] jo 95-prosenttinen ja adenovirusvektorirokotteilla [AstraZeneca] jonkin verran alhaisempi, Hanna Nohynek sanoo Ilta-Sanomille.

– Mikään suoja ei ole sataprosenttinen, ja myös molemmat annokset saaneilla on esiintynyt tartuntoja. Jos infektiopaine on kova ja virusta on paljon ympärillä, limakalvon koronavasta-aineiden muodostama suoja saattaa murtua, Nohynek jatkaa.

Tutkimustietojen mukaan mRNA-rokotteet alkavat vaikuttaa 11 vuorokautta ensimmäisen annoksen jälkeen ja adenovirusrokotteet noin 21 vuorokauden jälkeen.