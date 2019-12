Ylen gallup: PS ja kokoomus nousussa, keskusta syöksyy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaiset ja kokoomus ovat nousussa, keskusta ja SDP syöksyssä.

Ylen uutisten tuoreen mittauksen mukaan perussuomalaisten kannatus on 24,3 prosenttia. Se on puolueen historian paras lukema.

Myös kokoomus on nousussa, puoluetta äänestäisi nyt 18,6 prosenttia vastaajista.

Pääministeripuolue SDP:n kannatus on pudonnut 13,2 prosenttiin. Kevään eduskuntavaaleissa puolueen kannatus oli 17,7 prosenttia.

Keskustan suosio on pohjalukemissa. Keskustan kannatus on Ylen marraskuun mittauksessa 10,6 prosenttia. Edellisestä kannatusmittauksesta laskua on tullut 2,3 prosenttiyksikköä.

Tällä hetkellä hallituspuolueista suosituin on vihreät 13,9 prosentin kannatuksella. Vihreiden suosiokin on viime kuukausina kääntynyt laskuun.

Puolueiden kannatus ja muutos edelliseen mittaukseen:

PS 24.3 (+1.3)

Kok 18.6 (+1.3)

Vihr 13.9 (-0.3)

SDP 13.2 (-0.7)

Kesk 10.6 (-2.3)

Vas 8.4 (+0.5)

RKP 3.9 (-0.4)

KD 3.9 (+0.7)

Liik 1.2 (-0.4)

Muut 2.0 (+0.4)

Taloustutkimus haastatteli kannatusmittaukseen 2944 ihmistä. Haastattelut tehtiin 11.11.2019–3.12.2019. Puoluekantansa kerto 2064 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on +/-1,8 prosenttiyksikköä.