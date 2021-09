Yle: Poliisin mukaan resurssit eivät riitä kaiken lapsipornon tutkintaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rikosilmoitukset lasten hyväksikäyttöä esittävästä materiaalista kasvaneet merkittävästi.

Poliisin tietoon tulee entistä enemmän lasten hyväksikäyttöä esittävään materiaaliin liittyvä tapauksia, kertoo Yle. Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa esittävään materiaaliin liittyvien rikosten määrä on moninkertaistunut kahden viime vuoden aikana.

Vuonna 2019 sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävä kuvan hallussapidosta kirjattiin 168 rikosilmoitusta. Viime vuonna ilmoitusten määrä oli 549. Myös tänä vuonna ilmoitusten määrä on ollut suuri.

Poliisihallituksen ylikonstaapeli Maria Rossi kertoo Ylen haastattelussa tapausten määrän kasvun selittyvän sillä, että keskusrikospoliisi on kasvaneen työntekijämäärän myötä pystynyt käsittelemään aiempaa paremmin sille tulevia vinkkejä.

Rossin mukaan ongelmana on se, että paikallispoliisin resurssit eivät riitä tapausten tutkimiseen. Tällöin osa rikoksista saattaa jäädä selvittämättä ennen syyteoikeuden vanhenemista.

– Nyt kun KRP on saanut resursseja, tulppa on siirtynyt paikallispoliisiin. He ovat ongelmissa, koska heillä ei ole resursseja eikä osaamista näiden rikosten esitutkintaan, sanoo Rossi.

Rossin mukaan Suomessa on tutkittu myös tapauksia, joihin liittyy äärimmäisen raakaa materiaalia.

– Kansainvälisesti on huomattu, että materiaali raaistuu koko ajan. Entistä suurempi osa materiaalista on raiskauksia ja väkivaltaa ja yhä pienempiin lapsiin kohdistuvaa, hän sanoo.