Yle: Opiskelijoiden ryppäässä jo 48 koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Näytteissä on havaittu viitteitä Britannian virusmuunnoksesta.

Lappeenrannassa on vahvistettu opiskelijoiden koronaryppäästä jo 48 tartuntaa, kertoo Yle.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten mukaan määrä voi kasvaa, sillä kaikkia testituloksia ei ole vielä saatu. Kylpylässä vierailleista opiskelijoista on testattu yhteensä yli sata.

Sairastuneet on asetettu eristyksiin ja noin 60 altistunutta on määrätty karanteeniin. Kyseessä on mahdollisesti koronaviruksen Britannia-muunnos B.1.1.7.

Eksoten mukaan infektioiden taustalla on 10. helmikuuta sattunut joukkoaltistus Holiday Club Saimaalla. Tartunnat levisivät myöhemmin opiskelija-asunnoissa.

LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu ovat sulkeneet tapauksen johdosta Skinnarilan kampuksen kahdeksi viikoksi.