Juna liekeissä Venäjällä – lennokki-iskua epäillään

Rahtijunan kerrotaan suistuneen raiteilta Volgogradin alueella Etelä-Venäjällä. Osa säiliövaunuista syttyi tuleen.

Viranomaiset ovat sanoneet tapauksen olleen seurausta sabotaasista. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella useita vaunuja kaatui kyljelleen. Alueelle on tuotu runsaasti pelastusajoneuvoja ja raivauskalustoa.

Ukrainalaismedioissa on liikkunut väitteitä, joiden mukaan junaa vastaan olisi isketty onnistuneesti räjähdelennokeilla.

Volgogradin alueelle on tehty viime päivinä useita drooni-iskuja. Lukoilin öljynjalostamo jouduttiin sulkemaan osittain sunnuntaina tehdyn hyökkäyksen seurauksena.

Laitos tuottaa tavallisesti 300 000 barrelia öljyä vuorokaudessa. Volgogradin kuvernööri Andrei Bocharov sanoi, että tulipalo saatiin sammutettua nopeasti. CDU-1-yksikön vaurioiden korjaamisessa voi kuitenkin kestää pidemmän aikaa.

Ukraina on moukaroinut viime kuukausien aikana öljylaitoksia eri puolilla Venäjää. Tavoitteena on heikentää maan asevoimien kykyä jatkaa hyökkäyssotaansa.

