R-kioski lähetti mysteeritiedotteen – IL: Loppuuko savukkeiden myynti?

R-kioski kertoo tiedotteessaan, että sen tavoitteena on tukea siirtymää kohti vähemmän haitallisia nikotiinituotteita, kuten nikotiinipusseja. R-kioskin mukaan perinteisten savukkeiden myynti Suomessa on laskenut trendinomaisesti, ja kulutus on siirtynyt nikotiinipusseihin.

Iltalehti tiedusteli aikooko yhtiö lopettaa tupakan myynnin jossain vaiheessa, mutta tätä R-kioskin viestinnästä ei kommentoitu.

R-kioskit Suomessa omistava Reitan Convenience aikoo lopettaa savukkeiden myynnin siten, että sen ketjut Ruotsissa eivät enää ota uusia perinteisiä savuketuotteita myyntiin 2026 alkaen, millä tuetaan siirtymää kohti vähemmän haitallisia tuotteita. Yhtiö omistaa Ruotsissa Pressbyrån, 7-Eleven ja PBX-kioskiketjut.