Kevään lämpöennätys rikki, täällä mitattiin yli 24 astetta

Kevään lämpöennätys meni jälleen rikki tiistaina iltapäivällä, sääpalvelu Foreca kertoo.

Tähän mennessä kevään korkein lämpötila mitattiin Ilmajoella Seinäjoen lentoaseman havaintoasemalla kello 14.30. Havaintoasemalla mitattiin peräti 24,1 asteen lukema.

Foreca huomauttaa, että lämpötila voi kohota edelleen päivän mittaan.

Korkeita lukemia on mitattu muillakin asemilla. Seinäjoella Pelmaan havaintoasemalla on ollut tiistaina jo 24,0 astetta, Kankaanpäässä 23,9 astetta ja Vaasassa 23,8 astetta. Lisäksi 21–23 asteen lukemia on mitattu useilla paikkakunnilla maan etelä- ja länsiosassa.

Vuoden aiempi korkein lämpötila oli maanantaina 13. toukokuuta Satakunnassa Kankaanpään Niinisalon lentokentän havaintoasemalla mitattu 22,9 astetta.