Yle: Tuleva nenäsumute voi antaa tuntien suojan koronavirusta vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kotimaisen innovaation teho on ollut erinomainen eläinkokeissa.

Helsingin yliopiston virologian laboratoriossa kehitetään nenän limakalvoille suihkutettavaa sumutetta, joka voi suojata tartunnalta jopa useiden tuntien ajan.

– Molekyylipinnoite kääntää koronaviruksen pinnan piikkiproteiinin niskat nurin, ja sen myötä virus menettää infektiokykynsä, kertoo Ylelle tutkijatohtori Anna Mäkelä.

Kyse on TriSb92-molekyylistä, joka puristaa viruksen kolmehaaraisen piikkiproteiinin kasaan. Tämä estää koronavirusta tukeutumasta ihmisten soluihin, jolloin virus ei limakalvoille joutuessaan aiheuta sairastumista. Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Saksala on jo aiemmin tutkinut, voisiko tartuntoja ehkäistä heidän tutkimallaan sitojaproteiiniteknologialla.

Molekyyliä Mäkelä kutsuu nenään laitettavaksi biologiseksi maskiksi, jonka tarkoitus on täydentää rokotusten antamaa ensisijaista suojaa. Laboratioriotesteissä molekyylin teho on ollut erinomainen. TriSb92-molekyyli antaa kahdeksan tunnin suojan, kun sitä on annosteltu hiirten sieraimiin.

Tutkijatohtorin mukaan koronasumute mahdollistaisi sen, että yhteiskuntaa voitaisiin pitää turvallisesti auki pandemiassa. Mäkelä 0ttaisi itse sitä esimerkiksi ryhmäliikuntatunnille tai lentokoneeseen mennessään.

Mäkelän yrityksen tavoitteena on innovaation kaupallistaminen ja sumutteen tuominen apteekkien tai kauppojen hyllyille. Aikataulusta hän ei osaa vielä kertoa, koska se riippuu monivaiheisesta sääntelystä.