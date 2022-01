Yle: Kahvilaketjun keittiön työoloja väitetään jopa hengenvaarallisiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yritys kertoo, että ongelmia on korjattu.

Pohjoismaiden suurimman kahvilaketju Espresso Housen keskuskeittiön työntekijät kertovat Ylen MOT-ohjelmassa vakavista ongelmista yrityksen toiminnassa. Heidän mukaansa työturvallisuudesta on tingitty ja työtilojen hygienia on ollut huono. Työntekijöillä on teetetty kohtuuttomasti ylitöitä eikä taukoja ole voinut pitää.

Haastatellut entiset työntekijät kertovat, että johdolle on toistuvasti kerrottu ongelmista, mutta niihin ei ole puututtu.

– Missään aiemmassa työpaikassa en ollut kokenut olevani aidosti vaarassa. Nyt tuntui, ettei edes hengelläni ollut merkitystä, sanoo entinen työntekijä Ana-Maria Albastroiu Ylelle.

Hän kuvailee työpaikkaa ”hikipajaksi”.

Entisten työntekijöiden mukaan kova työtahti aiheutti myös vaaratilanteita muun puutteellisen työturvallisuuden lisäksi. Esimerkiksi talvirenkaat pakettiautoon vaihdettiin viime vuonna vasta tammikuussa työntekijöiden vaatimuksesta.

Työntekijöiden mukaan myös keittiön hygieniassa ja työtiloissa on puutteita. Kukaan haastatelluista entisistä työntekijöistä ei suosittelisi keittiössä tehtyjen ruokien syömistä.

Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikkö oli tehnyt viime heinäkuussa tarkastuksen Espresso Housen tiloihin Helsingin Citycenterissä. MOT:n otettua yhteyttä viranomaisiin selvisi, että heiltä oli pimitetty tietoja yrityksen toimesta. Viranomaisille ei esimerkiksi kerrottu, että pienessä keskuskeittiössä valmistetaan öisin suuri määrä ruokaa yhtiön neljälletoista pääkaupunkiseudun toimipisteelle. – Olen järkyttynyt, sanoo elintarviketurvallisuusyksikön tiimipäällikkö Mia Degerlund. Espresso Housen Suomen maajohtaja Santtu Hellström oli kieltäytynyt MOT:n haastattelupyynnöstä, mutta lähettänyt kommentteja sähköpostitse. Hellström myönsi, että yrityksessä on ollut henkilöstöpulaa ja muita ongelmia, joita on kuitenkin on korjattu.