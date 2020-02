Yle: Täällä saa viikon sairauslomaa ilman lääkäriä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Esimiehen luvalla voi Espoon kaupungilla olla pois töistä yhä pidempiä aikoja.

Espoossa esimiehet ovat vuoden alusta voinut myöntää kaupungin työntekijöille seitsemän päivää sairauspoissaoloa, Yle kertoo.

Syynä on tammikuussa aloitettu kokeilu, jonka piiriin kuuluu kaupungin viisi eri toimialaa. Kokeilu kestää vuoden loppuun.

Kaupungin työterveysjohtaja Marianne Alho arvelee kokeilun vähentävän sairauspoissaoloja, ja säästävän myös terveydenhuollon resursseja.

– Jos se vaikuttaa siihen, että terveyspalveluja ei käytetä tavallaan turhaan todistuksen hakemiseksi, niin sekin on jo iso kustannussäästö, Alho sanoo Ylelle.

Vastaavaa käytäntöä on myös muun muassa Hämeenlinnassa, Joensuussa, Lempäälässä ja Vantaalla. Hämeenlinnassa, Joensuussa ja Lempäälässä esimiehellä on lupa myöntää kaikista pisin vapaa eli yhdeksän päivää. Vantaalla maksimipituus on viisi päivää.

Työkykyä arvioidaan esisimiehen kanssa yleensä päivän, parin välein. Esimerkiksi Hämeenlinnassa tämä on laskenut sairauspoissaoloja. Yhtenä selityksenä pidetään sitä, että työntekijä saa usein lääkäriltä automaattisesti kolmen tai jopa viiden päivän sairausloman ikään kuin varmuuden vuoksi.

Työkykykonsultti Heli Leander kertoo, että Vantaalla käytäntö on myös vähentänyt byrokratiaa ja papereiden lähettämistä henkilöstöhallintoon. Lyhyet poissaolot eivät lisääntyneet, eikä yksittäisten esimiesten lupaama sairasloman kesto olennaisesti pidentynyt.

– Vanhan käytännön piirissä olevilla se oli keskimäärin 1,8 päivää, kokeilun piirissä olevilla 2,1 päivää, Leander sanoo.