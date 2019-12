Yle: Al-holin leiriläisten tuomista Suomeen on valmisteltu

Suunnitelma on aiempaa tiedettyä tarkempi. Mitään poliittista päätöstä asiasta ei ole.

Suomella on aiemmin julkisuuteen kerrottua tarkempi suunnitelma siitä, miten Syyrian al-Holin niin kutsutun ISIS-leirin suomalaiset tuotaisiin takaisin Suomeen, Yle uutisoi. Jutun mukaan hallitus ei ole tehnyt leiriläisten siirtämisestä mitään poliittista päätöstä, ja asiaa on vain sivuttu hallituksen iltakoulussa.

Suomalaisten siirtoa on Ylen tietojen mukaan selvitetty ulkoministeriön johdolla ja mukana on ollut myös ainakin sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Suunnitelmaa kuvataan ”melko täsmälliseksi”. Tilanteen kerrotaan vaihdelleen niin, että välillä on suunniteltu koko ryhmän ja välillä vain osan siirtämistä. Kaikkien suomalaisten siirtämistä on suunniteltu jutun mukaan siksi, koska leiriltä ei luovuteta pelkkiä lapsia.

Suunnitelman kerrotaan olevan yhä voimassa. Ylen mukaan sillä varaudutaan esimerkiksi leirin olojen äkilliseen huonontumiseen. Jutun lähteet eivät halua julkisuuteen ja asiaa koskevat asiakirjat on lähteiden mukaan turvaluokitettu niin, ettei niitä voida julkistaa.

Al-Holin leiriläisten avustaminen on noussut esiin ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimintaan liittyvässä kohussa. Tilanne on johtanut poikkeuksellisiin kannanottoihin ministeriön sisältä. Ulkoministeri Haavistoa on syytetty painostamisesta ja jopa lainvastaisesta päätöksestä. Haavisto on kiistänyt syytökset. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää alta löytyvissä jutuissa.

