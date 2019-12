Pasi Tuominen syyttää ulkoministeriä HS:ssa lainvastaisesta päätöksestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvostelee kovin sanoin ulkoministeri Pekka Haaviston toimintaa.

– Täällä on ministerin toimien takia aivan selvästi pelon ilmapiiri. Jos sellaisen annetaan pesiytyä virkamieskulttuuriin, meidän oikeusvaltio on todellisessa vaarassa. On täysin kestämätöntä, jos virkamiehet saavat kertoa ministerille vain sellaisia asioita, joilla Haavisto kokee edistävänsä poliittisia näkemyksiään, ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen toteaa Helsingin Sanomille.

Ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) koskevan kohun ytimessä on Ilta-Sanomien uutisointi, jonka mukaan Haavisto oli yrittänyt taivutella konsulipäällikkö Tuomista järjestämään Syyrian al-Holin niin kutsuttujen ISIS-leirien lapset Suomeen konsulikyydillä. Tuominen olisi siis virkamiehenä joutunut kantamaan asiasta vastuun yksin. IS:n tietojen mukaan poikkiteloin asettunut Tuominen syrjäytettiin.

Haavisto on kiistänyt painostuksen ja syrjäyttämisen. Keskiviikkona Haavisto kuitenkin kertoi Ylen A-studiossa keskustelleensa pitkään Pasi Tuomisen kanssa, pyytäneensä häneltä anteeksi ”rikkinäistä puhelinta” ja toivottaneensa hänet tervetulleeksi jatkamaan tehtävässään.

Tuominen vahvistaa HS:lle, että Pekka Haavisto päätti ottaa häneltä pois ISIS-leirin suomalaisten avustamiseen liittyvät asiat runsas kuukausi sitten. Hän arvelee tämän taustalla olleen erimielisyys siitä, miten leirillä olevien suomalaisten lapsien Suomeen tuomisesta pitäisi päättää. HS:n mukaan erimielisyyttä on myös venäläisten viisumeihin liittyvästä asiasta.

Pasi Tuomisen mukaan al-Holin asia kärjistyi lokakuun 18. päivänä. Ulkoministeri Haavisto antoi tuolloin sähköpostitse toimintaohjeen leirillä olevien avustamisesta. Tuomisen mukaan tämä oli painostamista, joka vaaransi virkamiesten oikeusturvan. Hän toteaa pitävänsä velvollisuutenaan kertoa ministerille asioita, jotka ovat tehdyn päätöksen kannalta kielteisiä.

Näkemykset eivät Tuomisen mukaan ministeriä miellyttäneet. Pasi Tuominen ei voi myöskään kertoa ministerin päätöksestä nimetä erityisedustaja al-Holissa olevien suomalaisten avustamiseksi, koska se on salainen.

– Käsitykseni mukaan ministerin päätös on myös lainvastainen, Pasi Tuominen sanoo.

– Päätöksessä ei ole esittelijää eikä siinä kerrota, mikä on ministerin toimivalta. Päätöksessä ei myöskään kerrota, millä perusteella ministeri voi ottaa lakisääteisen tehtävän virkamieheltä eli minulta pois.

Hän toteaa lyhyesti, että päätös rikkoo hänen käsityksensä mukaan ”ainakin hallintolakia”. Konsulipäällikön näkemys on, että al-Holin suomalaisten avustamisesta olisi tullut tehdä poliittinen päätös hallituksessa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto kiistää pelolla johtamisen ja selittää ”salailun vaikutelmaa” sillä, että asiassa on pitänyt tehdä luottamuksellista toimintaa. Haaviston mukaan leirin suomalaisten auttamista on puitu hallituksessa kesästä asti. Hän kertoo HS:lle, että delegaation lähettämisestä alueelle keskusteltiin.

– Tämä johti tilanteeseen, jossa paine minua kohtaan kasvoi, kun olin saanut pääministeriltä toimeksiannon, ja muut Pohjoismaat olivat jo aloittaneet työn leirillä olevien kansalaistensa auttamiseksi. Sitten kun tuli vielä oikeuskanslerin ratkaisu, jonka mukaan perustuslaki ja lasten oikeuksien sopimus ovat velvoittavia ja näiden perusteella konsulipalvelua lakia voisi käyttää, annoin toimintaohjeen ja esitin sitten selvitystyöhön henkilöä.