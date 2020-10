Yle: Ainakin 14 Vastaamo-uhria maksanut lunnaat

Asiantuntijan mukaan tiedoilla kiristänyt henkilö on jälleen aktivoitunut.

F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppösen mukaan Vastaamo-kiristäjä on tyhjentänyt aamuyöllä bitcoin-tilit, joille Vastaamo-terapiakeskuksen tietomurron uhrit ovat maksaneet lunnaita.

Hän totesi Ylen Radio Suomen haastattelussa, että ”Ransom Man”-nimimerkkiä käyttävä kiristäjä oli ollut hiljaisena lauantai-illasta asti.

Mikko Hyppönen on pyytänyt lunnaita maksaneita ottamaan häneen yhteyttä. Ainakin 14 henkilöä on maksanut 200 euroa eli ensimmäisen kiristyssumman.

– Viestejä on tullut vajaat 50 eilisen jälkeen, niistä suurin osa on halunnut maksaa ja on yrittänyt maksaa bitcoineja sinne kiristäjän tilille, mutta sellaisia, joista todella näen, että maksaminen on oikeasti onnistunut ja rahat on lähtenyt tililtä, niin heitä on tiedossa 14 kappaletta, Hyppönen sanoi.

Poliisi on kehottanut uhreja olemaan maksamatta vaadittuja lunnaita. Tiedot ovat voineet levitä verkossa myös muille kuin alkuperäisen tietomurron tehneelle.

Message to #Vastaamo data breach victims: Keräämme bitcoin-osoitteita, joihin Vastaamon lunnaita on maksettu. Yritämme jäljittää, mihin rahat menivät. Jos olet Vastaamon uhri *ja maksoit lunnaat*, arvostan jos otat minuun yhteyttä. Sähköpostiosoitteeni on profiilissani. Kiitos. — @mikko (@mikko) October 28, 2020