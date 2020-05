Yksi sairas kiersi yökerhoja: Heti testattiin 46000 ihmistä

Yhden koronavirusta sairastavan miehen yökerhokierroksesta Etelä-Korean Soulissa syntyneisiin tartuntaryppäisiin on reagoitu lähes häkellyttävällä voimalla.

Tähän mennessä uusia baarikierrokseen linkitettyä tapauksia on todettu 153. Tartunnan saaneista 90 kävi samoissa yökerhoissa ja karaokeravintoloissa kuin tautia kantanut superlevittäjä. Loput sairastuneet ovat heidän perheenjäseniään, ystäviään ja kollegojaan.

BBC:n Etelä-Korean kirjeenvaihtaja Laura Bickerin mukaan Etelä-Korean viranomaiset ovat testanneet jo yli 46 000 ihmistä liittyen vain tähän tapaukseen.

London School of Hygiene & Tropical Medicinen epidemiologi ja matemaatikko Adam Kucharski toteaa tapauksesta Twitterissä, että koronaviruksen edelle pääseminen vaatii perusteellista ja nopeaa seurantaa ja kontaktien jäljitystä.

Koska koronaviruksen on havaittu tarttuvan jo ennen oireiden alkua, on hänen mukaansa epätodennäköistä, että kaikki ”ensimmäisen polven” tartunnat saataisiin estettyä eristyksellä ja jäljityksellä. Se voi Kucharskin mukaan kuitenkin auttaa estämään seuraavia tartuntoja.

– Tiheämpi testaaminen korkeamman riskin ympäristöissä on tärkeää, jotta tartunnat voidaan havaita ennakoivasti.

Tens of thousands of potential contacts tested in response to Korea nightclub cluster identified last weekend. To get ahead of this virus, surveillance and contact tracing needs to be fast and thorough. https://t.co/cee4LbOTzU

— Adam Kucharski (@AdamJKucharski) May 15, 2020