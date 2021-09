Yhdysvallat poistamassa matkustusrajoitukset eurooppalaisilta

Yhdysvallat on poistamassa matkustusrajoitukset koronarokotuksen saaneilta eurooppalaisilta. EU:n Yhdysvaltain suurlähettiläs Stavros Lambrinidis kertoo asiasta Twitterissä.

– Yhdessä EU-maiden kollegojemme kanssa olemme työskennelleet väsymättä poistaaksemme matkustusrajoitukset eurooppalaisilta. Toivottavasti voimme pian antaa myönteisiä tietoja, hän kirjoittaa.

EU-komissio ja jäsenmaiden diplomaatit ovat vaatineet, että Yhdysvallat postaa matkustusrajoitukset. Heidän mielestään ne eivät ole oikeutettuja.

Rajoitusten poistaminen tulisi todennäköisesti koskemaan Schengen-maiden asukkaita sekä lisäksi Irlannin ja Britannian kansalaisia.

Matkustusrajoitukset EU:sta Yhdysvaltoihin ovat olleet voimassa maaliskuusta 2020 lähtien. Yhdysvaltain nykyinen presidentti Joe Biden vahvisti rajoitukset astuttuaan virkaan tämän vuoden tammikuussa.

USA Today -lehti kirjoittaa, että rajoitukset poistetaan kaikilta ulkomaalaisilta, kunhan nämä ovat saaneet kaksi koronarokotetta. Uudet säännöt tulevat lehden mukaan voimaan marraskuun alussa. Maahanpääsy edellyttää, että matkustaja ennen koneeseen astumista esittää koronatodistuksen. Negatiivinen testitulos vaaditaan myös rokotustodistuksesta huolimatta.

