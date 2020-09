Yhdeksän kymmenestä megarikkaasta tukee demokraatteja, yksi yllättää

Perinteisen uskomuksen mukaan jättirikkaat tukevat USA:ssakin oikeistoa ja republikaaneja. Todellisuudessa asia on juuri päinvastoin.

Big League Politics huomauttaa, että USA:n kymmenestä varakkaimmasta henkilöstä yhdeksän tukee erilaisia demokraattien tai muun vasemmiston aktiviteetteja. Useimpien avokätinenkin tuki on hyvin dokumentoitua.

Superrikkaat demokraattisympatisoijat ovat Forbesin tuoreen listauksen mukaan Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Larry Ellison, Steve Ballmer, Larry Page, Sergei Brin ja Alice Walton.

Ainoa poikkeus kärkikymmenikössä on Teslan ja SpaceX:n Elon Musk. Hän on antanut tällä vaalikaudella huomattavasti enemmän rahaa republikaaneille. Tustalla tosin saattaa olla hänen riitansa Kalifornian osavaltion kanssa. Presidentinvaaleissa 2016 Musk tuki Hillary Clintonia.

BLP:n mukaan Facebookin Mark Zuckerberg lukee itsensä sitoutumattomaksi ja poliittiseen keskustaan. Facebook on kuitenkin näkyvästi tukenut poliittista vasemmistoa toimillaan.

Suomessa tuntemattomin kymmenikön nimi on Alice Walton. Hän on Walmart-kauppaketjun perijä, joka tulee republikaaniperheestä mutta tukee merkittävästi demokraatteja ja Joe Bidenia.

Tesla Model S & X have hospital-grade (HEPA) air filters. 3 & Y are really good too. This has a big effect on health. https://t.co/48s5D3IfWs

— Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2020