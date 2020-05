WHO varoittaa toisesta tautihuipusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntija kehottaa kehittämään tehokkaita jäljitys- ja testausmenetelmiä.

Valtiot voivat kohdata koronavirustapausten toisen tautihuipun ensimmäisen aallon aikana, jos sulku- ja rajoitustoimia höllennetään liian aikaisin, varoittaa Maailman terveysjärjestö WHO:n hätätilanneohjelman pääjohtaja Michael Ryan.

Ryanin mukaan maailma on tällä hetkellä ”keskellä ensimmäistä korona-aaltoa”, kertoo BBC.

Hän korostaa, että koronavirustartuntojen määrä on edelleen maailmanlaajuisesti kasvussa ja että tilanne voi pahentua milloin tahansa.

Koronarajoituksia on alettu purkaa ja höllentää useissa maissa, joissa tilanteen katsotaan oleva hallinnassa. Muun muassa kauppoja ja terasseja on avattu ja ihmisten on sallittu kokoontua hieman suuremmissa ryhmissä, kunhan hygienia- ja etäisyyssääntöjä noudatetaan.

Asiantuntijoiden mukaan ilman immuniteettia antavaa rokotetta tartuntamäärät saattavat nousta kasvuun, jos etäisyyssääntöjä höllennetään.

Ryanin mukaan niissä maissa, joissa korontapausten määrä on kääntynyt laskuun, pitäisi keskittyä tehokkaiden jäljitä ja testaa -menetelmien kehittämiseen, jotta ”tautitapauksia saadaan painettua alas ja välittömältä toiselta tautihuipulta vältytään”.