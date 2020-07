Maailmassa suurin päiväkohtainen määrä koronatartuntoja

Suurin osa uusista tartunnoista todettiin Amerikan mantereella.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan eilen lauantaina 4. heinäkuuta maailmassa todettiin eniten uusia koronavirustartuntoja yhden päivän aikana, kertoo Al Jazeera.

Koko maailmassa todettiin eilen kaikkiaan 212 000 uutta tartuntaa. Järjestön mukaan kyseessä on suurin yhden päivän aikana todettujen tartuntojen määrä sitten pandemian alun.

Suurin osa, kaikkiaan lähes 130 000 tartuntaa, todettiin Amerikan mantereella, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

Kyseisissä maissa tartuntoja ja kuolemantapauksia on eniten maailmassa. Johns Hopkins -yliopiston tilastojen mukaan Yhdysvalloissa tartuntoja on yli 2,8 miljoonaa ja kuolleita 129 676. Brasiliassa taas tartunnan on saanut lähes 1,6 miljoonaa ja sen vuoksi on kuollut 64 265 ihmistä.

Lisäksi Meksiko on ohittanut koronavirukseen liittyvissä kuolemantapauksissa Ranskan. Meksikossa on nyt maailman maista viidenneksi eniten viruksen vuoksi kuolleita. Meksikossa on todettu Johns Hopkinsin yliopiston tietojen mukaan 30 366 kuolemantapausta, Ranskassa 29 896.