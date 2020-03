WHO-johtaja ei halunnut vastata Taiwan-kysymykseen – ”järkyttävää”

Netissä leviävällä videolla Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntija ja pääjohtajan neuvonantaja Bruce Aylward kieltäytyy vastaamasta kysymykseen Taiwanin mahdollisesta WHO-jäsenyydestä. Aylward on ollut keskeisessä asemassa WHO:n koronatoimia laadittaessa.

Saarivaltio Taiwan on useimpien kansainvälisten järjestöjen ulkopuolella. Vain harva maailman valtio on hyväksynyt Taiwanin, ja etenkin välit naapurimaa Kiinaan ovat aika ajoin koetuksella. Taiwanin nopeaa toimintaa koronakriisissä on kiitelty kansainvälisesti.

Hongkongilaisen RTHK-radioaseman haastattelussa WHO:n Aylward ei selvästi kuitenkaan halua keskustella Taiwanin jäsenyydestä maailmanjärjestössä.

– Tuleeko WHO uudelleenarvioimaan Taiwanin jäsenyyden, toimittaja kysyy.

Vastauksena on syvä hiljaisuus.

– Olen pahoillani, en kuullut kysymystäsi, Aylward vastaa.

Toimittajan jatkaessa Taiwan-aiheisella kysymyksellä videopuhelu katkeaa. Radiokanavan soittaessa takaisin Aylward toteaa ”meidän jo puhuneen Kiinasta” ja päättää haastattelun.

Nyt Aylwardin käytös on herättänyt vahvaa kritiikkiä.

– Järkyttävää WHO:n pääjohtajan neuvonantajalta. Vallitseva viisaus viimeisen vuosikymmenen ajan oli, että Kiinan olisi saatava enemmän vaikutusvaltaa kansainvälisissä instituutioissa. Nyt maksamme hinnan, yhdysvaltalaisen Brookings Institution-ajatushautomon tutkija Thomas Wright kommentoi Twitterissä.

Shocking stuff from a senior advisor to director general of WHO. Conventional wisdom for past decade that China should have more influence in international institutions. We’re paying the price now. https://t.co/quuQ3miysF

— Tom Wright (@thomaswright08) March 28, 2020