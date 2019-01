Vuokra-asumisen suosio kasvaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alueelliset erot Suomen asuntomarkkinoilla jatkavat kasvuaan.

Pellervon taloustutkimus PTT:n ennusteen mukaan kaupungistuminen repii markkinoita erityisesti asuntojen hinnoissa. Asuntojen hinnat nousevat nopeimmin, yli kolme prosenttia, pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Muissa suurimmissa kaupungeissa nousu jää kahteen prosenttiin tai sen alle, ja nollakasvua tai laskuakin on paikoin nähtävissä.

– Suomessa kaupungistuminen koskee muutamaa suurinta kaupunkia ja näistäkin vain pääkaupunkiseutu ja Tampere ovat voimakkaimman kaupungistumisen kohteina. Niissä halutaan asumaan keskusta-alueille, vaikka työpaikka sijaitsisi keskustan ulkopuolella, kertoo PTT:n ekonomisti Lauri Vuori.

Uusia asuntoja valmistuu tänä vuonna ennätysmäärä, mikä tasaa hintojen ja vuokrien kehitystä ja pitää aisoissa hintapaineita kasvukeskuksissa. Vuori pitää suotavana, että rakentaminen pysyisi vilkkaana eikä uudisrakentamiseen tulisi ainakaan äkkipysähdystä. Rakentamiseen liittyviä hallinnollisia prosesseja ja kaavoittamista olisi edelleen tehostettava.

Vuonna 2018 vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat ennakkotietojen mukaan 1,2 prosenttia, eli tämän vuoden nousu on samalla tasolla.

Vuokrat nousevat hintoja nopeammin ja tasaisemmin

Uusien ja vanhojen vapaarahoitteisten vuokrien PTT ennustaa tänä vuonna nousevan 1,8 prosenttia, kun viime vuonna vuokrat nousivat 1,6 prosenttia.

Voimakas uudisrakentaminen on kasvattanut myös vuokra-asuntojen tarjontaa, mikä hillitsee vapaarahoitteisten vuokrien nousua kasvavissa kaupungeissa. Yleisesti erot vuokrien kehityksessä ovat kaupunkien välillä pienemmät kuin erot asuntojen hintojen kehityksessä.

Viime vuonna ARA-vuokrat nousivat ennakkotietojen mukaan 1,2 prosenttia ja tänä vuonna niiden ennustetaan nousevan 1,4 prosenttia.

Ennusteessa on tänä vuonna tarkasteltu erityisesti vuokra-asumisen nopeasti kasvavaa suosiota. Kehityksen taustalla on Lauri Vuoren mukaan useiden tekijöiden yhteisvaikutusta. Vuokra-asuntojen tarjonta on monipuolistunut, asumispreferenssit ovat muuttuneet ja taloudelliset syyt ohjaavat vuokra-asumiseen kasvukeskuksissa.