VS: Satoja asuntoja myymättä uudella kerrostaloalueella

Noin puolet Vantaalla myynnissä olevista uusista asunnoista sijaitsee Kivistössä.

Vantaan Kivistössä on myymättä jopa satoja uusia kerrostaloasuntoja, kertoo Vantaan Sanomat. Etuovi-verkkopalvelussa on myytävänä noin 800 Vantaalla sijaitsevaa kerrostaloasuntoa, joiden valmistumisvuosi on 2018 tai 2019. Asunnoista lähes puolet sijaitsee Kivistössä.

Valtaosa Kivistön asunnoista on yksiöitä tai kaksioita.

– Markkinat löivät Kivistössä yli, toteaa tilanteesta Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä VS:lle.

Hän lisää, että asuntotuotanto on ollut Kivistössä liian yksipuolista ja asuntoja on rakennettu liian paljon.

– Pieniä asuntoja on tuotettu liikaa, etenkin kun sijoittajat ovat poistumassa markkinoilta.

Rakentajien etua valvovan RT Rakennusteollisuus ry:n pääekonomisti Jouni Vihmon mukaan nousukausi on rakennusalalla päättymässä. Kivistön tilanne heijastelee siirtymävaihetta: Asuntojen kysyntä on hidastumassa, mutta nousukauden jälkihöyryissä valmistuu vielä lisää koteja.

Hänen mukaansa Kivistössä myytävänä olevien uusien kerrostaloasuntojen määrä ei ole poikkeuksellinen.

– Vaikka valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrät ovat hienoisessa nousussa, ne ovat kuitenkin maltillisella tasolla, hän sanoo.