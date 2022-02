”Vladimir Putin uskoo olevansa historian päähenkilö”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän presidentti vaikuttaa Fiona Hillin mukaan entistäkin katkeroituneemmalta.

Presidentti Vladimir Putin on pitänyt Ukrainaa tavalla tai toisella tähtäimessään koko 22-vuotisen valtakautensa ajan, ja ajan myötä hänen pyrkimyksensä maan alistamiseen on vain voimistunut, sanoo johtaviin läntisiin Venäjä-asiantuntijoihin lukeutuva Fiona Hill.

– Putin haluaa olla se henkilö, jonka johdattamana ja presidenttikaudella Ukraina palautuu Venäjän satelliittivaltioksi, tohtori Hill sanoo The New York Timesille antamassaan haastattelussa.

– Kyse on hänestä itsestään – hänen perinnöstään, minäkuvastaan ja näkemyksestään Venäjän historiasta. Putin näkee itsensä selvästi Venäjän historian keskushenkilönä ja asettautuu niiden Venäjän aiempien venäläisten johtajien asemaan, jotka ovat pyrkineet kokoamaan yhteen maita, joita hän pitää venäläisinä. Ukraina on karkuun päässyt poikkeus, joka hänen on palautettava ruotuun, hän toteaa.

Putin toimii Hillin mukaan omasta näkökulmastaan kaikkea muuta kuin irrationaalisesti, koska elää oman historiakäsityksensä vallassa. Useiden muiden Venäjän turvallisuuskoneiston kasvattien tavoin hän on myös jo aiemmin vastustanut Naton laajentumista ja halunnut Yhdysvaltojen vetäytyvän Euroopasta.

Yhdysvaltain hallinnon keskeisissä asiantuntijatehtävissä pitkään toiminutta Hilliä ei pidetä sotaa haikailevana ”Venäjä-haukkana”, vaan pikemminkin realistina, joka ei halua joutua venäläisten huijaamaksi.

Muhinut omissa liemissään?

Putin näyttää Hillin mukaan uskovan, että hänellä on varaa olla yhä aggressiivisempi, koska hänen kipukynnyksensä on korkeampi kuin lännellä.

– Hänen tavoitteenaan on hajottaa rivimme ja saada meidät käytännössä antautumaan ilman, että hänen tarvitsee tehdä oikeastaan mitään. Hän siis aikoo pitää painetta yllä. En osaa sanoa, hyökkääkö hän, mutta hän aikoo varmasti antaa meille vaikutelman, että aikoo niin tehdä, Hill sanoo.

Epäselvää on hänen mukaansa se, missä määrin Putin edes tietää lännen reaktioista, koska informaatio suodattuu matkan varrella.

– Ja tämä on osa ongelmaa. Emme tiedä, kuinka oikeaa tiedustelutietoa hänellä on. Joissakin tapauksissa arvioimme, että se ei ehkä ole kovinkaan suurenmoista, koska hän ei todellakaan ole lukenut Ukrainan ilmapiiriä niin hyvin kuin olisi voinut kuvitella, Hill toteaa.

Putin ei hänen mukaansa näytä myöskään osanneen ennakoida Naton ja Euroopan osoittamaa yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä. On kuitenkin mahdollista, että avustajat antavat ymmärtää lännen olevan antautumisen partaalla.

– Tiedän monia ihmisiä, jotka ovat vierailleet äskettäin Moskovassa, ja he sanovat, että kaveri vaikuttaa seuraavan uutisia entistäkin vähemmän. Emme ole varmoja, millaista informaatiota hän saa, ja hän vaikuttaa entistä katkeroituneemmalta. Johtuuko se Covidista? Onko hän muhinut omissa liemissään liian kauan? Emme voi tietää varmasti, mitä hän juuri tällä hetkellä ajattelee. On vain toivottava, että jotkut täysjärkisemmät pakottavat hänet arvioimaan tilanteen uudelleen.