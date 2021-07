Viraston rankka muistutus: Myrsky ei ole ohi

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC on twiitannut lyhyen valistusvideon koronatilanteesta.

– Myrsky ei ole vielä ohi! Deltamuunnos leviää nopeasti.

– Yksi annos COVID19-rokotetta ei ole riittävästi (paitsi Janssenin). Eli: älä unohda toista annostasi, älä jätä väliin toista annostasi.

– Suojele itseäsi & suojele muita.

ECDC:n ja lääkevirasto EMAn tilannekatsauksessa todetaan, että molemmat annokset tarvitaan tuottamaan riittävää suojaa deltamuunnosta vastsaan.

The storm is not yet over!

The #Delta variant is spreading fast.

One dose of the #COVID19 vaccine is not enough (apart from #Janssen).

So:

do not forget about your second dose

do not miss your second dose

Protect yourself & protect others.https://t.co/lKQR6mI7gh pic.twitter.com/v1SKFYk44Y

