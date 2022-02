“Viisi miljoonaa pakolaista Ukrainasta luo maksimikaaoksen”

Venäjä-kriitikkona tunnettu liikemies Bill Browder varoittaa, että mahdollinen pakolaiskriisi Euroopassa olisi presidentti Vladimir Putinille yhtä suuri ilo kuin Ukrainan valtaaminen.

– Eurooppaan tuleva pakolaiskriisi olisi Putinille yhtä suuri ilo kuin Ukrainan itsensä ottaminen. Hänen tavoitteenaan on luoda mahdollisimman suuri kaaos, ja tämä tekisi sen, Browder toteaa Twitterissä.

Browder viittaa Times Radion haastatteluun, jossa Iso-Britannian Eurooppa-ministeri James Cleverly arvioi, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan voisi tarkoittaa viittä miljoonaa pakolaista.

– Se ei ole vain ukrainalaiset, myös muut Itä-Euroopan maat, joista osa kuuluu Natoon, tarkkailevat, mitä tapahtuu, Cleverly sanoi haastattelussa.

Ministerin mukaan nyt on tärkeää tehdä kaikki sen eteen, että konfliktin syttyminen voitaisiin vielä estää.

– Olemme nähneet sen, että ukrainalaiset ovat valmiita puolustamaan maataan mahdollista hyökkäystä vastaan. Se tarkoittaa, että jos Putin luuli, että tämä olisi nopea ja helppo operaatio, ukrainalaiset antavat hänelle tylyn herätyksen, Cleverly sanoi.

The refugee crisis of 5 million Ukrainians coming to Europe would be as much of a bonanza for Putin as taking Ukraine itself. His goal is as much to create maximum chaos for his enemies and this would do it. https://t.co/07vId593CC

— Bill Browder (@Billbrowder) February 20, 2022