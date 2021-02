Vihreiden tukijat erottuivat kyselyssä – näin kommentoi Maria Ohisalo

Vihreiden kannattajat suhtautuvat Verkkouutisten tutkimuksessa myönteisimmin sote-palvelujen siirtämiseen maakunnille.

Verkkouutiset kertoi tänään tutkimuksensa tuloksista, joiden mukaan vain vajaa neljännes eli 23 prosenttia suomalaisista siirtäisi sote-palvelut maakuntien vastuulle. Puolueiden kannattajista hanakimmin palvelujen siirtämistä maakunnille kannattavat vihreiden äänestäjät, joista 46 prosenttia kannattaa asiaa.

Vihreiden kannattajat näyttäisivät siis tukevan sote-maakuntien perustamista jopa innokkaammin kuin keskustan ja SDP:n kannattajat.

Yllättikö tutkimustulos, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo?

– Ei oikeastaan. Minusta on nyt hieno huomata, että vihreiden kannattajat pitävät tärkeänä sitä, että tämä on oikeasti iso arvokysymys. Että me järjestämme jatkossa sote-palvelut niin, että jokainen pääsee palveluihin riippumatta tilipussin koosta tai taustasta ylipäänsä.

Ohisalon mukaan vihreille keskeistä sote-uudistuksessa on pyrkimys kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja, jotka ovat myös alueellisesti suuret.

– Tällä sote-uudistuksella lähdemme nyt nimenomaan taklaamaan näitä eroja ja kun tämä tehdään hyvin, ihmiset pääsevät toivottavasti entistä jouhevammin ja myös aikaisemmassa vaiheessa palvelujen piiriin.

Isojen kaupunkien johtajat ovat olleet huolissaan siitä, että sote-uudistuksen myötä investoinnit ja elinkeinopolitiikka kärsivät, kun verotuloja siirtyy jatkossa sote-maakuntien toiminnan rahoittamiseksi.

Ymmärrätkö isojen kaupunkien huolen ja onko siinä mielestäsi perää?

– Tiedämme tilastoista, että segregaatio, asunnottomuus, kiinteistökulut ylipäänsä ja vieraskielisten osuus ovat isoissa kaupungeissa suurempia kuin muualla Suomessa ja ne on otettu huomioon tämän mallin rakentamisessa. Meille tärkeänä ohjenuorana on ollut koko ajan se, että uudistuksen täytyy vähentää terveys- ja hyvinvointieroja kaikkialla Suomessa. Tietyllä tavalla myös nämä suurten kaupunkien huolet on pyritty ottamaan valmistelussa huomioon ja kun tätä mallia jatkossa työstetään eteenpäin, nämä ovat tietysti kasvavien kaupunkien kannalta isoja asioita.

Isojen kaupunkien johtajien mielestä lausuntokierroksen pohjalta tehdyt muutokset sote-esitykseen olivat paljolti kosmeettisia. Oletko eri mieltä tästä?

– Mallia on päivitetty siinä kohtaa ja kuten vastuuministeri (Krista) Kiuru on aiemmin useaan otteeseen sanonut, tämähän on luurankomalli. Tarkoitus on saada eduskunnasta ulos sellainen malli, joka on perustuslain mukainen ja jossa uudistuksen tärkeimmät tavoitteet toteutuisivat. Nyt lähdetään tällä ja katsotaan matkan varrella, mihin suuntaan tämä kehittyy. Esimerkiksi vihreille on tärkeää, että maakuntien lukumäärää voidaan tarkastella myöhemmässä vaiheessa vielä uudelleen.