Vihreiden kansanedustaja: Lihan ja maidon kulutuksen puolitus etenee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Atte Harjanteen mukaan Helsingin on voimallisesti vähennettävä ruokaan liittyviä päästöjä.

Vihreiden Helsingin kaupunginvaltuutetun kansanedustaja Atte Harjanteen aloite kaupunkikonsernin lihankulutuksen puolittamisesta on keskiviikkona pääkaupungin valtuuston jatkokäsittelyssä. Aloite puolittaisi kulutuksen vuoteen 2025 mennessä.

Helsingin kaupunginhallitus esittää, että kaupungin keskeisiä toimialoja edellytetään huomioimaan aloite toiminnassaan niin, että esitetyt tavoitteet ja asiakkaiden ravitsemukselliset tarpeet kohtaavat.

– On selvää, että osana ilmastovastuun kantamista kaupungin on voimallisesti edistettävä ruokaan liittyvien päästöjen vähentämistä. Kaupunginhallituksen esitys on askel oikeaan suuntaan, Atte Harjanne toteaa tiedotteessaan.

Harjanteen mukaan ”eläinperäisistä tuotteista ei tarvitse luopua kokonaan, mutta niiden vähentäminen on mahdollista ja tuonee pienenevän päästövaikutuksen ohella parannuksia myös ruuan terveellisyyteen ja eettisyyteen ilman että kustannustaso nousee”.

Hänen mukaansa merkittävä julkinen tilaaja edistää linjauksellaan myös kestävän elintarviketuotannon kehitystä koko maassa.

– Helsingin kaupunkikonsernin lihankulutuksen vähentäminen ei yksinään pelasta maailmaa. Se on kuitenkin suoraviivainen ja edullinen tapa pienentää nopeasti kaupungin ekologista jalanjälkeä ja edistää kestävämpää ruuan kulutusta ja tuotantoa laajemminkin. Helsingin esimerkki innostaa jo nyt muitakin.