Vihreiden ilmastoministeri: Keskusta poistui neuvotteluista

Krista Mikkosen mukaan vihreät olivat valmiita neuvottelemaan vaikka läpi yön.

Vihreiden ja keskustan neuvottelut pääministeri Sanna Marinin (sd.) tehtäväksi antamasta yhteisestä kirjauksesta ovat katkenneet viime yönä.

– Vihreät oli valmiita neuvottelemaan vaikka läpi yön. Toimme pöytään monia eri aihioita, joista keskustella. Valitettavasti keskusta poistui neuvotteluista, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kirjoitti kello 23 aikaan Twitterissä.

Keskustan maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) puolestaan ilmoitti kello 22 jälkeen, että neuvottelut vihreiden kanssa ovat päättyneet ja keskusta on tehnyt pääministerin aiempaan kompromissiesitykseen pohjautuvan kompromissiehdotuksen hallitukselle.

– Siinä on tarkennettu yhtä kohtaa ja mielestämme se on nyt sen kaltainen, millä me pystymme hyvin saavuttamaan sen yhteisen tavoitteen, kunnianhimoisen tavoitteen yli 11 miljoonan tonnin päästövähennyksistä, Leppä sanoi Iltalehden mukaan.

Pääministeri Marin kertoo hallituspuolueiden puheenjohtajien eli viisikon jatkavan neuvotteluita tänään torstaina kello 10.30.

Päästövähennyskirjauksesta neuvoteltiin pienryhmässä Mikkosen ja keskustan puolelta entisen pääministerin Juha Sipilän johdolla.

