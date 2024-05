Moottori: Tästä dieselautojen järjestelmästa voi koitua tuhansien eurojen lasku

Dieselautojen pakollinen AdBlue-järjestelmä on kallis korjata ja siksi monessa autossa se on otettu laittomasti pois käytöstä, kertoo Moottori-lehti.

AdBlue on autojen dieselmoottoreissa käytettävä urea-vesiliuos, jonka avulla katalysaattori neutraloi typen oksidit. AdBlue-järjestelmä on ollut pakollinen uusissa dieselautoissa jo vuodesta 2015 saakka. Raskaassa liikenteessä pakollisuus alkoi kymmenen vuotta aiemmin.

AdBlue-järjestelmä ei ole kuitenkaan auton toiminnan kannalta välttämätön eli autolla pystyy ajamaan normaalisti, vaikka järjestelmä olisi pois käytöstä. Kun samaan aikaan AdBlue-järjestelmässä on paljon kalliita komponentteja, joiden korjaaminen on kallista, on hyvin yleistä, että järjestelmän vikaantuessa se kytketään pois käytöstä.

Moottorin haastattelema Pasi Johansson osti autoliikkeestä käytetyn BMW:n, josta selvisi muutaman kymmenen tuhannen kilometrin ajon jälkeen, että joku auton aiemmista omistajista oli ottanut AdBlue-järjestelmän pois käytöstä. Korjauskustannus nousi lähes 6 000 euroon.

– Tässä tapauksessa kaikki meni kuitenkin hyvin, sillä autoliike myönsi vastuunsa ja lupasi korvata korjauksen kokonaisuudessaan. Haastattelemamme autoalan juridiikkaan erikoistuneen asianajajan Mikko Heinonkosken mukaan tällaisista tapauksista kiisteleminen on kuitenkin todella yleistä, Moottorin päätoimittaja Eila Parviainen toteaa.

– Kuluttajien välisessä kaupassa tilanne voikin olla todella ongelmallinen, hän jatkaa.

Autojen päästömanipulointi on ollut laitonta reilun vuoden ajan ja kesäkuun alusta alkaen päästömanipulaatiosta voidaan määrätä seuraamuksia käyttäjien lisäksi järjestelmien myyjille sekä asentajille. Kesäkuun alusta alkaen Suomessa voi saada liikennevirhemaksun, jos katsastuksessa tai poliisiratsiassa käy ilmi, että autoa on päästömanipuloitu.

Henkilöauton kohdalla liikennevirhemaksu on tuhat euroa ja yli 3 500 kg:n ajoneuvolle 3 000 euroa. Yrityksille vastaavat maksut ovat 20 000 ja 30 000 euroa.