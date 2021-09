Maria Ohisalo: Kyse ei ole 0,2 megatonnista, vaan uskottavuudesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puheenjohtajan mukaan vihreillä ei ole luottoa, että neuvotellulla paketilla saadaan vähennettyä tarpeeksi päästöjä.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan ilmasto ei ole mikään alaviite.

– Kysehän ei ole mistään 0,2 megatonnista, vaan koko paketin uskottavuudesta, Maria Ohisalo sanoi toimittajille Säätytalolla.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi hetkeä aiemmin, että Säätytalolla haetaan nyt ilmastoratkaisulle alaviitteitä, kokonaissovun päälle viikunanlehteä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) puolestaan sanoi, että kyse on 0,2 megatonnin erosta puolueiden välillä. Marin kertoi antaneensa vihreille ja keskustalle tehtäväksi löytää yhteinen kirjaus asiasta huomisaamuun mennessä.

Ohisalo totesi, että edelleen on tekemättä puolet eli 11 megatonnia vaadittavista päästövähennystoimista, jotta päästään hiilineutraaliuteen vuonna 2035. Näistä yli viisi megatonnia tulee taakanjakosektorilta.

– Siinä paketissa, jota tuolla on monta päivää poliittisesti käsitelty, on paljon epävarmuuksia. Meillä ei voi olla luottoa, että sillä paketilla varmasti saadaan päästöjä tarpeeksi vähennettyä. Sen luoton hakemiseksi on keskusteltu erilaisista malleista, Ohisalo kertoi.

Saarikon mukaan pakettikokonaisuus on kasassa. Marinin mukaan hallitus pääsee kyllä päästövähennystavoitteisiinsa ja kenties ylikin.

Ohisalo kertoi, että vihreille olisi kelvannut ympäristöministeriön virkamiesten valmistelema pohjaesitys.

– Siellä oli hyvin paljon keinoja, joilla voidaan osoittaa päästövähennysmahdollisuuksia. Se ei valitettavasti ole meidän hallituskumppaneille monille kelvannut.

Ohisalo kertoi, että ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen neuvottelee kirjauksesta vihreiden puolesta. Saarikko kertoi, että keskustan puolesta neuvottelee entinen pääministeri Juha Sipilä.

