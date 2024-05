Kremlin valtaeliittiä muovataan nyt uudelleen

Venäjän uudeksi puolustusministeriksi nousee entinen varapääministeri, 65-vuotias Andrei Belousov. Tehtävää yli vuosikymmenen hoitanut Sergei Shoigu siirtyy turvallisuusneuvoston sihteeriksi.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov perusteli siviilitaustaisen henkilön valintaa sillä, että puolustusministeriöön tarvitaan ”innovatiivisuutta”. Hänen mukaansa Venäjän nykytilanne muistuttaa Neuvostoliittoa 1980-luvun puolivälissä siinä mielessä, että yhä suurempi osa bruttokansantuotteesta menee sotilasmenoihin. Aseteollisuus pyritään jatkossa ottamaan kiinteämmin osaksi Venäjän muuta kansantaloutta.

Länsimaisten asiantuntijoiden mukaan Andrei Belousov tuntee tilastot paremmin kuin panssarivaunut. Telegraph-lehden mukaan ”harmaapukuisen byrokraatin” valinta voi tarkoittaa, että presidentti Vladimir Putin varautuu pitkäaikaiseen konfliktiin Natoa vastaan.

King’s College London -yliopiston professori Sam Greenen mukaan ekonomistin valinta puolustusministeriksi osoittaa, että sodasta on tullut keskeinen osa Venäjän taloutta. Sotakoneiston pyörittämiseen toisaalta tarvitaan koko kansantalouden voimavaroja.

– Mutta tässä on kyse muustakin. Se on yritys muovata Putinin valtaeliitin keskeisimpiä jakolinjoja, Greene sanoo Washington Post -lehdelle.

Hän viittaa Kremlin perinteiseen leirijakoon, jossa talousosaajat eli ”teknokraatit” taistelevat vaikutusvallasta ja budjettivaroista turvallisuuspalveluiden ja puolustushallinnon edustajien kanssa.

Belousovin kanssa aiemmin työskennellyt ekonomisti Igor Lipsits uskoo, että tuleva puolustusministeri pyrkii vahvistamaan ”sotilaallis-tieteellistä kompleksia” Venäjällä.

– Ongelmana on, että kaikki sotilastoiminta on kytköksissä teknologiseen kilpailuun. Ja lännellä on suurempi potentiaali tähän kilpailuun, sillä Venäjä on menettänyt sen suhteen paljon, Lipsits pohtii.