Vihreiden Emma Kari vaalitappiosta: Kaipaamme lisää itsetuntoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan puolueen kannatus aluevaaleissa on pettymys.

Vihreiden ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari kirjoittaa blogissaan puolueensa vaalitappiosta.

– Aluevaaleista uumoiltiin vihreille vaikeita ja sitä ne myös olivat. Tässä mielessä tulos ei ole aivan odottamaton. Iso pettymys se kuitenkin on, hän toteaa.

Vihreiden kannatus oli aluevaaleissa 7,4 prosenttia.

Emma Kari pohtii, koetaanko vihreät riittävän lähestyttäväksi puolueeksi.

– On syytä kysyä, olemmeko liikkeenä sellainen, että kenen tahansa on helppo sitä tukea ja tulla mukaan, jos jakaa samat arvot. Haluaisin ajatella, että näin on, mutta en ole aivan varma siitä juuri nyt, ministeri toteaa.

Vihreitä työnnetään Emma Karin mielestä monenlaisiin lokeroihin.

– Talouspolitiikka on joko liian vasemmalla tai oikealla, puolueessa on liikaa naisia, kaikkien pitää olla vegaaneja ja äideistä ja isistä ei saa puhua. Näitä leimakirveitä riittää, mutta ne eivät kerro totuutta vihreistä, Kari kirjoittaa.

– Vihreät kaipaa lisää itsetuntoa ja selkeämpää linjaa ja itseymmärrystä. On määriteltävä itse, mitä edustaa, sillä muussa tapauksessa muut tekevät sen puolestamme. Keskitymme toisinaan itse enemmän vatvomaan muiden lyömiä leimoja kuin katsomaan, mitkä ovat vihreille tärkeimmät kysymykset, jotka vaativat vastauksia, hän jatkaa.