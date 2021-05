Vihreiden edustaja: Maakuntaveroa yritetään vesittää – ”kuuluu kummia”

Vihreiden kansanedustajat kehottavat pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta huolehtimaan uuden maakuntaveron käyttöönotosta.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) myönsi maanantaina, että uuteen veroon liittyy ”todella suuria” ongelmia.

– Ongelmat liittyvät ennen muuta siihen, että verotasoerot eri puolilla maata kasvaisivat kohtuuttoman suuriksi. Tämän seurauksena veron hyväksyttävä taso tulisi olemaan todella matalalla, marginaalista luokkaa, Matti Vanhanen sanoi Verkkouutisille valtiovarainministeriön tilaisuudessa.

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö toteaa sote-uudistuksen edenneen kovaa vauhtia eduskunnassa.

– Käsittelyn keskeltä kuuluu kuitenkin kummia, kun osa puolueista yrittää vesittää yhteisen linjauksen maakuntaveron käyttöönotosta. Maakuntavero on tärkeä osa rahoitusratkaisua. Vihreät pitää kiinni siitä, että se toteutetaan, Hyrkkö kirjoittaa Twitterissä.

Hän muistuttaa, että asiasta sovittiin jo hallitusohjelman yhteydessä. Muutoksen tavoitteena on luoda uusille hyvinvointialueille kannustimet tuottaa palvelut kustannustehokkaasti.

– Jos maakuntaveroa ei ole, on hyvinvointialueilla avoin piikki kasvattaa menojaan. Mistä muualta raha otettaisiin kuin kunnilta, joilla on jo verotusoikeus? Paineet leikata koulutuksesta, kirjastoilta ja varhaiskasvatuksesta kasvaisivat, Saara Hyrkkö sanoo.

Vihreiden kansanedustaja Noora Koponen painottaa, että maakuntavero on vihreille ehdoton osa rahoitusratkaisua.

– Soten täytyy toimia sekä syrjäisemmillä seuduilla että kasvavilla ja sykkivillä alueilla. Maakuntavero turvaa uudistuksen onnistumista pitkällä aikavälillä, ja kestäviä ratkaisuja me olemme täällä tekemässä, Koponen sanoo.

