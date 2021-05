Vetoomus päättäjille: Junat ovat täynnä, mutta kulttuuriala pysyy kiinni

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Järjestöjen mukaan ala ei kestä enää yhtään ”epäloogisia, epäreiluja tai myöhäisiä” päätöksiä.

Taide- ja kulttuurialan toimijat vaativat koronarajoituksiin oikeudenmukaisuutta ja faktoihin pohjautuvia perusteluita, jotta eri toimialojen, työntekijöiden, yrittäjien ja kuluttajien yhdenvertaisuus voidaan taata.

Muusikkojen liitto, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ja Näyttelijäliitto arvioivat yhteisessä kannanotossaan, ettei taide- ja kulttuuriala enää kestä ”epäreiluja” rajoitustoimia.

– Sama logiikka on toistunut läpi korona-ajan: kulttuuriala suljettiin ensimmäisenä ja se pidetään kiinni viimeiseen saakka. Sitä ennen voi esimerkiksi avata ravintolat ja myydä täysiin juniin vierekkäisiä lippuja. Muita toimialoja avataan nyt tilanteen helpottaessa exit-suunnitelman mukaisesti – vaadimme, että taide- ja kulttuurialaa kohdellaan tasa-arvoisesti samoin perustein, järjestöt toteavat tiedotteessa.

Alan toimijoiden mukaan päätös tapahtumatuesta tuli liian myöhään, joten monet kesätapahtumat on jouduttu perumaan.

– On elintärkeää avata kentän toimintaa nyt siltä osin, kuin se on mahdollista. Konsertit, näytökset ja tapahtumat ovat pitkäjänteisen työn tulosta, ja ennakoitavuuteen on nyt exit-vaiheessa välttämätöntä panostaa. Ala ei kestä enää yhtään enempää epäloogisia, epäreiluja tai myöhäisiä päätöksiä.

Järjestöt huomauttavat, että jo 20–30 henkeä voi joissain tapauksissa olla kannattavan kokoinen yleisö. Suuret elokuva-, teatteri- ja konserttisalit taas mahdollistavat suuremmankin yleisön osallistumisen turvavälein, hallitusti ja hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Koronakriisin esiin nostama eri toimialojen välinen epätasa-arvo jatkuu perusteettomasti. Vaadimme oikeudenmukaisuutta, päätösten läpinäkyvyyttä sekä faktoihin pohjautuvia perusteluja yhdenvertaisuuden takaamiseksi. #kulttuuriala #koronakriisi Kannanotto:https://t.co/kxUZeYS9Ys pic.twitter.com/3wjbXxHxgk — TAKU ry (@TAKU_fi) May 11, 2021