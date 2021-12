Veronika Honkasalo vaatii huumeiden käyttöhuoneita Helsinkiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan käyttöhuoneilla on havaittu olevan monia positiivisia vaikutuksia.

Kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas.) on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen huumeiden käyttöhuoneista Helsingissä. Kirjallisen kysymyksen allekirjoitti Honkasalon lisäksi useat kansanedustajat yli puoluerajojen.

– Käyttöhuoneilla on havaittu olevan monia positiivisia vaikutuksia muualla Euroopassa, myös pohjoismaissa. Tanskassa ja Norjassa käyttöhuoneilla on pystytty estämään yliannostuskuolemia ja edistämään huumeriippuvaisten hyvinvointia. Nyt on aika ottaa huumeiden käyttöhuoneet kokeiluun myös Helsingissä, vaatii Honkasalo tiedotteessaan.

Hän viittasi kysymyksessään Helsingin kaupunginhallituksen vuonna 2019 valtioneuvostolle tekemään lakialoitteeseen ja kysyi millä aikataululla hallitus aikoo edistää huumeiden käyttöhuoneiden kokeilun säätämisestä.

Lainsäädäntöaloitteen käyttöhuonepilotoinnin käynnistämisestä perustui Helsingin tekemään selvitykseen, jonka perusteella valvotut, huolellisesti suunnitellut ja oikein sijoitetut käyttötilat vähentäisivät huumehaittoja sekä parantaisivat yleistä järjestystä ja turvallisuudentunnetta. Lakialoite odottaa edelleen valtioneuvoston päätöstä.

– Helsingin kaupungin aloite on todella tärkeä, siitäkin syystä, että huumeidenkäyttö on lisääntynyt ja huumausainekuolemien määrä nousee vuosi vuodelta. Asian päällä ei voi vain seistä vuositolkulla, sanoo Honkasalo.

Huumeiden käyttöhuoneet ovat tiloja, joissa huumeiden käyttäjät voivat käyttää päihteitä terveydenhuollon työntekijän valvonnassa. Käyttöhuoneiden tavoite on tarjota huumeiden käyttöön turvallisempi ympäristö, mikä vähentää yliannostuksia, veriteitse tarttuvien tautien leviämistä, pistostulehduksia ja muita käytöstä aiheutuvia terveyshaittoja sekä kalliita erikoissairaanhoidon hoitojaksoja.

Käyttöhuoneiden on todettu myös vähentävän huumeiden käytöstä syntyvää jätettä kuten huumeneuloja ympäristössä, näin parantaen alueen viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta.

– Käyttöhuoneet palvelisivat varsinkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia huumeiden käyttäjiä, jotka palvelujärjestelmä muutoin tavoittaa heikosti. Ne myös vähentäisivät huumeiden käyttöä puistoissa ja kaduilla. Olisi siis ainoastaan järkevää ainakin kokeilla huoneiden käyttöönottoa ja käyttöönoton vaikutuksia, katsoo Honkasalo.

Hänen mukaansa huumeiden käytön ongelmia ei vähennetä lakaisemalla niitä maton alle, vaan tarjoamalla apua ja tukea huumeiden käyttäjille ja kannustaa huumeista irti pääsemiseksi.