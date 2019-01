Venezuela siirtää videolla raskasta sotakalustoa rajalle

Nicolas Maduron kerrotaan pelkäävän sotilaallista väliintuloa.

Venezuela on siirtämässä raskasta sotakalustoa Kolumbian vastaiselle rajalle, kertoo Defence Blog.

Sosiaalisessa mediassa leviää kuvia ja videoita, joissa näkyy rajalle siirtyviä panssarivaunujen ja sotilaskalustojen letkoja. Alta löytyvällä videolla näkyy muun muassa venäläisvalmisteinen 2S19 Msta-S -panssarihaupitsi.

Vakavasta talouskriisistä kärsivän Venezuelan poliittinen kriisi on kärjistynyt viime päivien aikana. Maalla on kaksi kilpailevaa presidenttiä, istuva sosialistipresidentti Nicolás Maduro ja parlamentin puhemies Juan Guaidón. Maassa on ollut väkivaltaisia protesteja, joissa on kuollut useita.

Asemastaan taistelevan Maduron kerrotaan siirtäneen kalustoa Kolumbian rajalle ulkomaisen sotilaallisen väliintulon estämiseksi. Erityisesti Yhdysvaltojen Kolumbian kautta toteutettavat sotilasoperaatiot huolestuttavat presidenttiä. Kolumbian puolustusministeriön mukaan huoli on aiheeton.

Yhdysvallat ja EU ovat asettuneet Juan Guaidon tueksi. Venäjä, Kuuba, Turkki ja Kiina ovat ilmaisseet tukensa Nicolás Maduro.

Venezuela forces, including Russian made self-propelled howitzer 2S19 Msta-S, allegedly on the move towards Colombia border pic.twitter.com/GUAQMHCUwA — Already Happened (@M3t4_tr0n) January 27, 2019