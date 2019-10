”Kreml ylpeilee nyt talvisodan saavutuksilla”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koska Vladimir Putinin omat näytöt ovat jääneet vaatimattomiksi, hänen on nojattava Josif Staliniin.

Historian valjastaminen poliittisiin tarkoituksiin on saanut Venäjällä suorastaan hysteerisiä muotoja. Maan virallista historiankirjoitusta ollaan venäläistutkijan mukaan neuvostoliittolaistamassa tai jopa stalinisoimassa.

Niin natsidiktaattori Adolf Hitlerin kanssa solmittu hyökkäämättömyyssopimus salassa pidettyine etupiirijakoineen kuin Neuvostoliiton valheellisin perustein käynnistämä hyökkäys Suomeen marraskuussa 1939 pyritään jälleen esittämään myönteisessä valossa, Moskovan Carnegie-keskuksen Venäjän sisäpolitiikan ja poliittisten instituutioiden tutkimusohjelmaa johtava Andrei Kolesnikov toteaa.

– Josif Stalinin hallinnon saavutuksista on tullut ylpeyden aihe. Viranomaiset kiiruhtavat yhtäkkiä puolustamaan Molotov-Ribbentrop-sopimusta ja talvisotaa, vaikka molemmat olivat tosiasiassa katastrofaalisia ratkaisuja, joiden seurauksena moni päätyi hautaan, Kolesnikov sanoo Carnegie-keskuksen julkaisemassa artikkelissa.

– Molotov-Ribbentrop-sopimus on kenties yltiömäisimmin koristeltu, mutta ei suinkaan ainoa myrkyllinen osa neuvostohistoriaa, jonka kunnianpalautusta Venäjän viranomaiset ovat pyrkineet toteuttamaan, hän toteaa.

Kolesnikov viittaa Venäjän sotahistoriallisen seuran käynnistämiin kaivauksiin Sandarmohissa Venäjän Karjalassa, missä salainen poliisi NKVD teloitti tuhansia Neuvostoliiton vihollisiksi leimattuja viattomia ihmisiä.

– Näiden kaivausten tarkoitus? Sen osoittaminen, että uhrit eivät olleetkaan toisinajattelijoita, vaan vangittuja puna-armeijan sotilaita – joita eivät teloittaneetkaan neuvostoliittolaiset, vaan suomalaiset, Kolesnikov toteaa.

Putinin Venäjä haluaa olla uusi Neuvostoliitto

Kolesnikovin mukaan Vladimir Putin vertaa mielellään omia saavutuksiaan Neuvostoliiton sotilaallisiin voittoihin ja aluevaltauksiin.

– Viesti on selvä: Neuvostoliitto tai ei, maan asema on yhä entinen, hän sanoo.

– Putinin alaisuudessa Venäjän federaatio näyttäytyy Neuvostoliiton suorana perillisenä. Kun johtavat viranomaiset sanovat ”me”, he tarkoittavat myös Neuvostoliittoa. Edes Stalinin ajan verinen sorto ei tunnu enää sen kummemmin hirvittävän tavallisia venäläisiä. Sosiologisissa tutkimuksissa yhä suurempi osa vastaajista pitää näitä toimia ”poliittisesti oikeutettuina”.

– Se, joka kontrolloi historiallista narratiivia, kontrolloi koko valtiota. Sitä paitsi valtiojohtajilla on taipumus katsoa menneisyyteen etsiessään kuvaa tulevasta. Venäjän tapauksessa he näkevät kuvan ankaran autoritaarisesta, militarisoidusta ja ideologisoidusta valtiosta, joka valvoo niin taloutta, politiikkaa kuin jopa ihmisten sieluja, Kolesnikov sanoo.

Venäjän nykyistä valtaeliittiä voidaan hänen mukaansa perustellusti luonnehtia Molotov-Ribbentrop-sopimuksen lapsenlapsiksi.

– Syy siihen, että Venäjän federaatio on julistettu myyttisen Neuvostoliiton perilliseksi, on yksinkertainen. Maata 20 vuotta johtaneella Putinin hallinnolla ei ole omia historiallisia saavutuksia – paitsi että se on muuttanut demokraattisen valtion autoritaariseksi ja polttanut kolossaalisen määrän öljytuloja, Kolesnikov toteaa.