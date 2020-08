Venäläishävittäjät aiheuttivat vaaratilanteen – video

Kaksi Venäjän ilmavoimien Su-27-hävittäjää häiritsivät vaarallisesti amerikkalaisen B-52 Stratofortress-pommikoneen kansainvälisessä ilmatilassa Mustallamerellä aamupäivällä 28. elokuuta. Venäläiskoneet lensivät vain 30 metriä B-52:n nokan edestä useita kertoja ja jälkipoltolla. Tämä aiheutti amerikkalaiskoneelle turbulenssia ja heikensi sen liikehallintaa.

-Tämänkaltainen toiminta lisää ilmassa tapahtuvien törmäysten riskiä, ovat tarpeettomia sekä hyvän lentotavan ja kansainvälisten ilmasääntöjen vastaista, sanoi Yhdysvaltain Euroopan- ja Afrikan-ilmavoimien komentaja, kenraali Jeff Harrigian lausunnossaan CNN:n mukaan.

-Operoidessaan kansainvälisessä ilmatilassa, venäläiskoneet vaaransivat lentoturvallisuuden. Odotamme heidän toimivan kansainvälisten standardien mukaisesti turvallisuuden varmistamiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi, jatkoi kenraali Harrigian.

B-52-pommikoneet lensivät perjantaina 28. elokuuta jokaisen Nato-jäsenmaan ilmatilassa osoittaakseen Yhdysvaltain tukevan eurooppalaisia liittolaisia huolimatta presidentti Donald Trumpin tekemistä Euroopan-joukkojen vähennyksistä huolimatta.

Yhdysvaltain ilmavoimien ylikersantti James Casonin tilanteesta kuvaama video tässä.

One unsafe intercept is too many. Whether in the sky or on the ocean, we expect the forces of every country to maintain safe and professional behavior at all times.https://t.co/wSdvJ0ljMu @AFGlobalStrike | @AFGlobalStrike | @SHAPE_NATO | @NATO https://t.co/klTAjJ07jt

— U.S. European Command (@US_EUCOM) August 30, 2020