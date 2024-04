Poliisikansanedustaja Ylelle: Todella vaikea löytää mitään lieventävää asianhaaraa

– Puhutaan niin isoista asioista luottamuksen ja uskottavuuden näkökulmasta, että on tosi vaikea nähdä, että hän voisi jatkaa edustajana, toteaa poliisikansanedustaja Marko Kilpi (kok.) Ylen uutisille.

Hän ei näe tapauksessa ainakaan nykyisten tietojen perusteella mitään sellaista lieventävää, jonka perusteella voisi tulla toiseen johtopäätökseen.

– Jo se lähtökohta, että hänellä on ase hallussa ravintolassa, on sellainen, että siihen on todella vaikea löytää mitään lieventävää asianhaaraa.

Kilpi kuitenkin korostaa, että ensin poliisi tutkii tapauksen. Sen jälkeen voi kestää vielä jopa kaksi vuotta, että tapauksesta tulee mahdollisesti lainvoimainen vankeustuomio. Sen jälkeen eduskunta voi erottaa kansanedustajan kahden kolmasosan enemmistöllä.

Kilpi kuvaa ampumistapausta uskomattomaksi ja absurdiksi.

– Olen tätä yrittänyt käsittää siitä lähtien, kun sain tietää tästä, enkä käsitä vieläkään. Miten voi olla, että ollaan aseen kanssa liikkeellä ja sitä vielä jopa käytetään, hän ihmettelee Ylelle.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on sanonut, ettei hänellä ole enää luottamusta kansanedustaja Timo Vornaseen (ps.).