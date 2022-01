Valmisteluja Ukrainan rajalla – ”tilanne muuttunut huonommaksi”

Venäjän valmistelut sotilasoperaatiota varten Ukrainan rajalla etenevät tasaisesti, arvioi Venäjän asevoimien tuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman.

– Alueelle virtaa tuki- ja logistiikkajoukkoja Venäjän itäisestä sotilaspiiristä. Tilanne on nähdäkseni muuttunut huonommaksi, Kofman toteaa Twitterissä.

Venäjä on koonnut valtavat määrät joukkoja ja kalustoa Ukrainan lähelle ja esittänyt länsimaille ja Natolle kovia vaatimuksia kuten Naton laajenemisen pysäyttämistä Euroopassa ja puolustusliiton vetämistä käytännössä pois koko itäisestä Euroopasta.

Venäjä on neuvotellut turvallisuusvaatimuksistaan tällä viikolla maanantaina Yhdysvaltojen edustajien ja keskiviikkona Naton jäsenmaiden kanssa. Torstaina turvallisuusvaatimuksia käsiteltiin Etyjin pysyvässä neuvostossa Wienissä.

Neuvotteluissa ei ole saatu aikaan suuria läpimurtoja ja jännitteiden pelätään kasvavan. Yhdysvallat ja Nato eivät ole suostuneet Venäjän vaatimuksiin.

Yhdysvallat on kuitenkin valmis keskustelemaan ohjusten sijoittamisesta ja sotaharjoituksista Euroopassa. Venäjän varaulkoministerin Sergei Rjabkov totesi torstaina, että Venäjä ei näe tarvetta käydä lähipäivinä uusia turvallisuusneuvotteluja lännen kanssa, koska tapaamisissa ei ole edistytty.

Myös Rand Corporation -ajatushautomon tutkija Dara Massicot on huolissaan kiristyneestä tilanteesta Ukrainan ja Venäjän rajalla.

– Venäjä ei ole pysäyttänyt joukkojen virtaa. Jos neuvottelut epäonnistuvat tällä viikolla ilman jatkokeskusteluja – se todennäköisesti merkitsee strategisen varoitusajan päättymistä. Kun tämä ajanjakso päättyy, Ukrainalle jää vain taktinen varoitus. Silloin kyse on siitä, milloin Venäjän joukot ovat asemissa ja koska operaatiot alkavat, Massicot tviittaa.

