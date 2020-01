Venäjän vakoilusatelliitti räjähti avaruudessa

Vuonna 2013 Maan kiertoradalle laukaistun venäläisen satelliitin väitetään räjähtäneen kappaleiksi avaruudesssa.

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics -instituutin astronomi Jonathan McDowellin mukaan kyseessä voi olla onnettomuus tai kiertolaisen tarkoituksellinen tuhoaminen.

Yhdysvaltain ilmavoimat havaitsi joulukuun lopulla Kosmos-2491:n hajoamisen ainakin kymmeneen osaan. Kappaleiden kiertorata vaihteli 1329 kilometrin ja 1699 kilometrin välillä.

– Tästä voi päätellä, että Kosmos-2491 on hajonnut osiin joko tahallisen tuhoamisen, akkujen tai ohjausjärjestelmän häiriön tai törmäyksen vuoksi. Epäilen onnettomuutta, sillä satelliitti on arvioni mukaan ollut toimintakyvytön jo vuosien ajan, mutta tämä ei ole varmaa, McDowell kirjoittaa Twitterissä.

Salaperäisen satelliitin käyttötarkoituksesta on esitetty eri arvioita. Sen on epäilty kuuluneen Nivelir-projektiin, jonka tavoitteena on tutkia salaa muiden valtioiden satelliitteja. Hankkeen yhteydessä Venäjän on väitetty kehittäneen satelliittien tuhoamiseen suunniteltuja asejärjestelmiä.

Bart Hendrickx deduced that Kosmos-2491 was part of the Nivelir project from TsNII Khimii i Mekhaniki. Two later payloads, Kosmos-2499 and Kosmos-2504, appear to have been in the same series.

