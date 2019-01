Venäjän salattu häivekone kuvattiin: Tässä on ”metsästäjä”

Venäjä on kehittänyt häivelennokkia jo pitkään.

Venäjän Novosibirskissa on kuvattu ilmeisesti testikäytössä oleva häiveteknologiaa hyödyntävä lennokki. Kuvia koneesta (alla) on julkaistu eri sosiaalisen median palveluissa.

Havaintoa tässä analysoivan War Zonen mukaan kyseessä on mitä todennäköisimmin venäläisen Suhoin johdolla jo vuosikausia kehitetty Okhotnik (metsästäjä) -lennokki.

Kone on lennokiksi suuri ja muistuttaa ulkoisesti amerikkalaisten Northrop Grummanin X-47B- ja Boeingin X-45C-lennokkeja. Venäjän mediassa olleiden tietojen mukaan koneen on määrä lentää ensilentonsa tämän vuoden keväällä. Lennokki on väitetysti suunniteltu sekä tiedustelu- että hyökkäysrooleihin.

Venäjän uskotaan kehittävän Su-57-häivehävittäjien ja uusien lennokkien yhteistoimintaa. Verkossa on hiljattain levinnyt kuva Su-57-koneesta lennokkitunnuksella. Sama kone on maalattu kuvioon, joka muistuttaa alhaalta katsottuna lennokin siluettia (kuvia alla).

Kuvien perusteella lennokin häiveominaisuudet eivät ole kummoiset. Etenkään moottoria ei ole suojattu mitenkään. Kyseessä voi olla prototyyppiasteella oleva kone, jonka ominaisuuksia kehitetään edelleen. Moottorin suojaaminen on kuitenkin havaittu erittäin hankalaksi aiemmissa amerikkalaisissa häivekoneprojekteissa.

War Zonen mukaan kehittyneen lennokin operoinnin vaatimien järjestelmien kehittäminen tulee myös olemaan Venäjälle kova paikka.

As noted, the new photo of the Su-57 (tail # 53) has an interesting paint job on its tail. https://t.co/m9EAyLe9jChttps://t.co/jkpYChzN8F pic.twitter.com/FFKQ7szioe — Rob Lee (@RALee85) January 18, 2019

Could be 1 of the 1st shots of a prospective HALE #UAV Okhotnik-B by OKB #Sukhoi w/ input from RSK #MiG.From NIOKR(R&D) projects RuMoD slide pic.twitter.com/68hPnswrq7 — RussianDefence.com (@Russian_Defence) July 24, 2017