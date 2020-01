Putkimiehet otettiin kiinni – esittivät diplomaattipassit

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä ja suursijoittaja Bill Browder oli Davosin talousfoorumissa Venäjän operaation kohteena, kertoo sveitsiläisjulkaisu Tages-Anzeiger.

Sveitsin turvallisuusviranomaisten kerrotaan ottaneen kiinni kaksi venäläistä agenttia, jotka olivat esiintyneet putkimiehinä. Kun heidät otettiin kiinni, he esittivät diplomaattipassinsa ja poistuivat maasta.

Browderin mukaan Sveitsin viranomaiset ovat kertoneet hänen olleen operaation kohteena.

Made the annual pilgrimage to Davos to challenge the Russian government on the murder of Sergei Magnitsky, but with Putin’s firing of the entire government I’m not sure if anyone is going to be here to be challenged. Will let you know. pic.twitter.com/qCJZrctbuf

— Bill Browder (@Billbrowder) January 20, 2020