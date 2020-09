Venäjän pommittajat lähestyivät kolmesti – USA:n hävittäjät ilmaan

Kaksi venäläistä Tu-160-pommikonetta lähestyi Yhdysvaltoja ja kiersi yhteensä noin neljän tunnin ajan Alaskan ilmavalvonta-alueella kansainvälisessä ilmatilassa. Yhdysvallat hälytti venäläiskoneiden takia ilmaan F-22-hävittäjiä, ilmavalvontakoneen ja tankkereita.

Pohjois-Amerikan ilmapuolustuksesta vastaava NORAD kertoi Twitterissä, että Su-35-hävittäjien saattamat pommittajat tulivat Alaskan ilmavalvonta-alueelle kolmeen kertaan.

Independent Barents Observerin mukaan Venäjän puolustusministeriö tiedotti Tu-160-koneiden tehneen uuden kestävyysennätyksen lennollaan. 20 000 kilometrin lennon kerrotaan kestäneen 25 tuntia. Sen aikana suoritettiin kolme ilmatankkausta.

Venäjän puolustusministeriö on vahvistanut ”vieraiden valtojen koneiden” kohdanneen venäläispomittajia lennon aikana. Tarkempaa tietoa venäläiset eivät kuitenkaan antaneet.

#NORAD F-22 Raptors and an E-3 Airborne Warning and Control System aircraft, supported by KC-135 air refuelers, positively identified two Tu-160 bombers and two Su-35 fighter aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone (ADIZ) three times last night.

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) September 19, 2020