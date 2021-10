Venäjän koronakriisi: Kaikki massatapahtumat peruttiin äkisti

Venäjä on peruuttanut kaikki suuret julkiset tapahtumat koko maassa viitaten koronatartuntojen hälyttävään kasvuun, kertovat The Moscow Times ja BBC.

Venäjällä raportoitiin maanantaina 25,781 tartuntaa ja 883 koronakuolemaa.

Venäjän pääministeri Mihail Mishustinin mukaan maan rokotuskattavuus ei ole epidemiatilanteeseen nähden riittävä.

– Heikennettyään luottamusta rokotteisiin ja vähäteltyään Covidia Venäjällä – samalla kun on herätetty kauhutarinoita Euroopassa/Yhdysvalloissa – Venäjän valtionmedia (eli Venäjä) haluaa ihmisten nyt olevan huolissaan koronasta – ja kummallista kyllä, se ei toimi, toteaa BBC:n Moskovan-kirjeenvaihtaja Sarah Rainsford Twitterissä.

Venäjällä raportoitiin sunnuntaina uusi ennätys koronakuolemien määrässä. Kuolemantapauksia kirjattiin 890 ja uusia tartuntoja 25 769 kappaletta. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Venäjän tartuntakäyrä on noussut todella rajusti viime viikkoina. Vielä syyskuun alussa tartuntoja oli päivittäin noin 18 000.

Yhteensä koronatartuntoja on Venäjällä kirjattu yli 7,6 miljoonaa ja kuolemia yli 210 000.

Kuten aiemminkin, tulee Venäjän virallisiin lukuihin suhtautua varauksin. Todellinen koronatilanne on siis todennäköisesti vielä tätäkin pahempi. Etenkin tilastoja kuolemista on arvosteltu pitkin pandemiaa kaunistelluiksi.

